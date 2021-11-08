Российский инфекционист рассказал о конечном звене распространения COVID-19

Инфекционист Тимаков: привитые от COVID-19 люди являются конечным звеном для вируса

Привитые от COVID-19 люди являются конечным звеном для вируса и предотвращают его дальнейшую мутацию. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков, передают «Известия».

Когда прошедший вакцинацию человек заболевает, он выделяет меньшее количество вируса, заметил специалист. Таким образом, по его словам, снижается вирусная нагрузка для окружающих.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Рязанскую область заявил о росте заболеваемости коронавирусом среди детей в стране. Он отметил, что для детей разработали вакцину на базе «Спутника V».