Из-за дельта-штамма в России дети стали заболевать COVID-19 чаще в десятки раз

Дети в России стали в десятки раз чаще заражаться COVID-19 с появлением дельта-штамма. Об этом заявил врач-вирусолог Евгений Тимаков, его слова передает ТАСС.

«С момента появления дельта-штамма, с середины лета, активно говорим о том, что дети болеют, болеют с рождения, болеют в десятки раз чаще, чем это было до этого», — заявил он. Специалист подчеркнул, что, если болеют все члены семьи, вероятность заболевания ребенка составляет 80-90 процентов. Он также отметил, что дети становятся главными распространителями коронавирусной инфекции.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Рязанскую область заявил о росте заболеваемости коронавирусом среди детей в стране. Он отметил, что для детей разработали вакцину на базе «Спутника V».