Инфекционист оценил необходимость прививаться при недостаточном титре антител

Инфекционист Тимаков: не стоит бежать вакцинироваться в случае уровня антител ниже 300

Если уровень нейтрализующих антител находится на уровне ниже 300, не стоит срочно принимать решение о вакцинации. Так оценил необходимость прививки при недостаточном числе антител для защиты от дельта-штамма врач-инфекционист Евгений Тимаков, сообщает Life.

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Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал достаточное количество антител для защиты от коронавируса. По его словам, для полной защиты нужно 300 антител в международных единицах. Идеальным для предотвращения заражения специалист назвал показатель в 500 антител и выше. При недостаточной иммунной защите специалист призвал россиян первично или повторно вакцинироваться.

По словам Тимакова, изначально для защиты от уханьского варианта COVID-19 требовалось 150 нейтрализующих единиц антител.

Специалист отметил, что уровень антител ниже 300 не всегда означает, что человек может заболеть дельта-штаммом COVID-19.

«Это не означает, что человек, у которого 50 или 100 антител, будет болеть тяжело коронавирусом. У него может быть меньше антител, но они будут качественнее. И идти срочно ревакцинироваться не надо», — заявил Тимаков.

Специалист добавил, что ранее чем через полгода идти повторно прививаться от коронавируса не имеет смысла.

С 8 ноября в России жители могут получить новые сертификаты о вакцинации от коронавируса, медицинских противопоказаниях к ней или о перенесенной болезни. Документ доступен на английском и русском языках, получить его можно в бумажном и электронном виде. Сертификат будет содержать подробную информацию о владельце, данные СНИЛС и полиса ОМС, также предусмотрен раздел для указания сведений о наличии противопоказаний к прививке.