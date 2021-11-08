В Госдуме предложили амнистию для купивших сертификаты о вакцинации от СOVID-19

Если среди граждан, которые купили QR-коды и сертификаты о вакцинации от COVID-19 найдутся те, кто захочет сделать прививку, их не стоит наказывать. С предложением амнистии выступил зампред комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Сергей Леонов в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По словам депутата Госдумы, покупая сертификат о вакцинации, каждый руководствовался своим принципом или боязнью. «У нас в стране вообще это очень принято — пока гром не грянет, мужик не перекрестится», — добавил Леонов.

Ранее стало известно, что с 8 ноября россияне смогут получить новый сертификат о вакцинации против коронавируса, медицинских противопоказаниях к ней или о перенесенной болезни. Отмечается, что документ будет доступен на двух языках — русском и английском. Получить его можно как в бумажном, так и в электронном виде.

В октябре директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что порядка 80 процентов заболевших COVID-19 граждан, которые утверждают, что привились, купили документ о вакцинации.