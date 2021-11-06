В Минздраве заявили о скором завершении экспертизы детской вакцины от COVID-19

Мурашко: экспертиза детской вакцины от COVID-19 на базе «Спутника V» близка к завершению

Экспертиза детской вакцины от коронавируса на базе российского «Спутника V» близка к завершению. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, его цитирует ТАСС.

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Министр добавил, что в России растет детская заболеваемость коронавирусом — сейчас под наблюдением врачей находятся более трех тысяч несовершеннолетних пациентов с COVID-19.

Кроме того, Мурашко рассказал о поставках дополнительных объемов «Спутника Лайт» — они начнутся с 8 ноября. Он подчеркнул, что власти видят высокую востребованность препарата.

Ранее инфекционист Малышев раскрыл особенность детской вакцины от COVID-19. По его словам, в препарате для несовершеннолетних количество антигена будет меньше, чем во взрослой вакцине, при этом прививка сохранит свои защитные функции. Также ниже станет реактогенность препарата — его свойство вызывать побочные эффект, подчеркнул специалист.

