Роспотребнадзор продлил действие санитарных правил в школах

Роспотребнадзор продлил запрет на массовые мероприятия в школах до 1 января 2024 года

Глава Роспотребнадзора Анна Попова продлила действие санитарных правил для образовательных учреждений в условиях распространения коронавируса на два года — до 1 января 2024 года. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В частности, продлен запрет на проведение в помещениях массовых мероприятий в школах, спортивных организациях и специализированных учреждениях для несовершеннолетних. Исключение сделано только для организаций среднего профессионального и высшего образования, организаций дополнительного образования и досуговых организаций.

Требования Роспотребнадзора также предусматривают регулярное проведение уборки и проветривание помещений в школах и детсадах, а также измерение температуры у детей и сотрудников и изоляцию групп детей друг от друга.

По данным на 3 ноября, за прошедшие сутки в России выявили 40 443 новых случая коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 8 633 643.