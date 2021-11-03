Доктор Мясников высказался о вакцинации детей от коронавируса

Российский врач и телеведущий Александр Мясников высказался о вакцинации детей от коронавируса. Он заявил в своем Telegram-канале, что во всем мире ведутся дискуссии о вакцинах от COVID-19 для детей.

«С одной стороны дети тяжело болеют ковидом в ничтожно малом проценте случаев. Да, вариант дельта сильно обострил ситуацию, но и при этом на сегодня в США на общую цифру умерших от ковида в 740 тысяч человек приходится 100 детей до 11 лет... С другой стороны в тех же США на 46 миллионов заболевших два миллиона дети. И 8,3 тысячи из них было госпитализировано», — написал врач.

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Он добавил, что до конца не ясно, являются ли бессимптомно инфицированные дети переносчиками вируса. Показания к вакцинации детей, по словам Мясникова, такие же, как и к вакцинации взрослых. «Делать вакцину нужно тогда, когда не делать ее опаснее, чем делать. То есть тем из них, кто заразившись коронавирусом, может заболеть тяжело. Детям с хроническими патологиями», — заверил ведущий.

В заключение Мясников написал, что отношение к вакцинам глубоко раскололо общество, что следует учитывать тем, кто принимает решения. По мнению врача, решение продвигать массовую вакцинацию детей «взорвет ситуацию», поэтому сейчас лучше прививать группы риска.

Ранее Мясников заявил, что людям старше 60 лет, которые страдают хроническими заболеваниями, важно прививаться вакциной от COVID-19 дополнительно. «У лиц старше 60 лет с хроническими заболеваниями, страдающих диабетом и так далее, очень быстро вымываются антитела», — сказал доктор. Мясников уточнил, что из-за этого иммунный ответ на вакцину вырабатывается не так хорошо, как у молодых людей.