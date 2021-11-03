Доктор Мясников раскритиковал противников прививки от коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал противников прививки от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал специалиста.

По его словам, все доводы противников вакцинации — «вопиющая безграмотность и словоблудие». При этом он отметил, что многие люди верят в это.

Мясников подчеркнул, что сегодня ученые из 61 страны разрабатывают 155 новых вакцин. «Что, ученые в 61 стране, разрабатывающие 155 новых вакцин, — неграмотные идиоты? <...> Или опять мировой заговор?! Или мы просто верим "сердцем"?» — заявил он.

Ранее Мясников заявил, что людям старше 60 лет, которые страдают хроническими заболеваниями, важно прививаться вакциной от COVID-19 дополнительно. «У лиц старше 60 лет с хроническими заболеваниями, страдающих диабетом и так далее, очень быстро вымываются антитела», — сказал доктор. Мясников уточнил, что из-за этого иммунный ответ на вакцину вырабатывается не так хорошо, как у молодых людей.