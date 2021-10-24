Доктор Мясников заявил о необходимости трех доз вакцины для людей из групп риска

Телеведущий и врач Александр Мясников заявил о необходимости трех доз вакцины от коронавируса для людей, которые находятся в группах риска. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Врач посетовал, что ему постоянно задают типичные вопросы про вакцинацию. «Не доходит до людей аксиома, что чем ты старше и чем у тебя больше и тяжелее хроническая болезнь, тем нужнее тебе вакцина!» — отметил он, предупредив, что те, кто может не пережить коронавирус, должны быть вакцинированы раньше остальных. «В вопросах вакцинации тоже должны быть приоритеты: не просто всех подряд, а лиц группы риска в первую очередь! Да еще с пониманием того, что таким людям нужны три дозы!» — пояснил он.

Ранее Мясников назвал причины того, почему люди, привитые от COVID-19, попадают в реанимацию. По словам доктора, вакцинированные люди оказываются в реанимации очень редко, и в каждом подобном случае причину нужно искать персонально.