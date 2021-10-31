Доктор Мясников заявил о важности третьей дозы вакцины для одной категории людей

Российский врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что людям старше 60 лет, которые страдают хроническими заболеваниями, важно прививаться вакциной от COVID-19 дополнительно. О необходимости третьей дозы вакцины он рассказал в беседе с URA.RU.

«У лиц старше 60 лет с хроническими заболеваниями, страдающих диабетом и так далее, очень быстро вымываются антитела», — сказал доктор. Мясников уточнил, что из-за этого иммунный ответ на вакцину вырабатывается не так хорошо, как у молодых людей. По этой причине он рекомендовал пожилым людям «вдогонку, после двухфазной прививки, дать третью дозу». По его словам, тогда они будут «достаточно защищены» от инфекции.

Мясников добавил, что для первой и второй прививок прежде всего необходимо использовать российскую вакцину «Спутник V», а через полгода можно воспользоваться однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт».

В заключение доктор сказал, что ревакцинация сегодня не является обязательной. При этом он отметил, что для пожилых людей с хроническими заболеваниями введение третьей дозы вакцины должно стать необходимым действием.

Ранее доктор Мясников оценил необходимость закрытия границ из-за COVID-19. Он также заявил, что люди с иммунодефицитом, то есть пожилые, больные онкологией и остальными тяжелыми болезнями, являются «инкубаторами» новых штаммов инфекции.