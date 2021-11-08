Российский педиатр назвала признаки COVID-19 у детей

Врач-педиатр Добрецова: боли в животе и жидкий стул наблюдаются у детей при COVID-19

Проблемы с ЖКТ, в том числе боли в животе и жидкий стул, часто наблюдаются у детей с COVID-19. Такие признаки заболевания назвала врач-педиатр, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова, ее слова приводит телеканал «Звезда».

Педиатр заметила, что чем младше заболевший ребенок, тем сильнее выражены проблемы с желудком и кишечником.

«У маленьких детей обычно любая респираторная инфекция задействует желудочно-кишечный тракт в силу физиологических особенностей», — объяснила специалист.

Также она добавила, что дети при коронавирусе, как и взрослые, сталкиваются с отсутствием обоняния, но не всегда могут об этом рассказать. Поэтому родителям необходимо задавать уточняющие вопросы. Остальные клинические проявления коронавирусной инфекции у детей схожи с заболеванием у взрослых, резюмировала Добрецова.

Ранее российский иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что дети с выраженными хроническими заболеваниями, в том числе с иммунодефицитами, тяжелее переносят коронавирус. Также у детей с пороком сердца, поражением почек, нервной системы и ДЦП может развиться тяжелое течение коронавируса.