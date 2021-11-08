Российский вирусолог оценил беспокойство населения о сроках QR-кодов

Вирусолог Альтштейн: необходимо задуматься о вакцинации, а не о сроках QR-кодов

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн оценил беспокойство населения о сроках действия QR-кодов о вакцинации от COVID-19. Его слова приводит «Газета.Ru».

Вирусолог заявил, что всех беспокоят сроки QR-кодов, но сейчас необходимо задуматься о том, почему люди не прививаются. Альтштейн призвал вакцинироваться, чтобы остановить эпидемию.

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«Если вакцинация будет тянуться так же слабо, как сейчас, то эпидемия затянется на годы и мы будем жить с горой трупов», —констатировал российский вирусолог. Альтштейн заявил, что сейчас необходимо создать такие условия для невакцинированных граждан, которые будут стимулировать их прививаться.

Также он добавил, что пока россиянам необходимо прививаться от COVID-19 раз в полгода. По мнению специалиста, в будущем сроки для повторной вакцинации могут измениться, прививка будет необходима раз в год.

Ранее Минцифры и Минздрав разъяснили, что QR-коды, которые получают россияне на госуслугах после вакцинации от COVID-19, останутся действительными в течение всего срока. Некоторые пользователи госуслуг в понедельник, 8 ноября, заметили, что срок действия QR-кодов изменился с 12 на 6 месяцев. Это случилось из-за технических работ, которые проводились на портале.