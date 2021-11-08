В Госдуме отреагировали на сокращение срока действия сертификатов о вакцинации

Такое решение, как сокращение срока действия сертификата о вакцинации от коронавируса, необходимо анонсировать заранее, а не создавать массовые неудобства для граждан, тем более, в моменты пиковой нагрузки. Так на ситуацию отреагировал председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Слава Богу, у Правительства хватило мудрости восстановить статус-кво, отменив прежнее решение Минздрава о сокращении сроков действия QR-кодов», — отметил он.

В понедельник, 8 ноября, некоторые пользователи госуслуг заметили, что срок действия сертификатов о вакцинации изменился с 12 на 6 месяцев. Это произошло из-за технических работ, которые проводились на портале.

Позже Минцифры и Минздрав объяснили, что QR-коды, которые получают жители России на госуслугах после вакцинации от COVID-19, останутся действительными в течение всего срока.