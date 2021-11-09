Мишустин дал поручение по дополнительным ограничениям из-за COVID-19 в регионах

Главы регионов могут при необходимости вводить дополнительные ограничения в связи с ситуацией с коронавирусом. Соответствующее поручение дал премьер-министр России Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Он также призвал строго контролировать соблюдение уже введенных ограничений. «Коллеги, прошу вас внимательно следить за ситуацией и оперативно принимать решения, активно работать с главными санитарными врачами в регионах. Очень важно строго контролировать соблюдение ограничительных мер. Если надо — совместно вырабатывать дополнительные необходимые меры», — сказал глава кабмина.

Мишустин попросил губернаторов обратить особое внимание на наращивание темпов вакцинации от коронавируса.

Ранее премьер-министр сообщил, что меры о борьбе с коронавирусом усилены по всей стране, наращивается тестирование. «Региональные власти принимали решение с учетом рекомендаций санитарных врачей и эпидемиологической обстановки на их территории. По всей стране усилены меры по борьбе с коронавирусом, это касается в том числе дезинфекции в транспорте, такси, общественных местах», — сказал он.