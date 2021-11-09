Глава Минздрава назвал регионы с самыми низкими темпами вакцинации

Мурашко: наиболее низкие темпы вакцинации в Тульской области и Карачаево-Черкессии

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил темпы вакцинации в разных регионах страны. Как уточняет ТАСС, наиболее медленно с иммунизацией населения справляются в пяти регионах.

«Наиболее низкие удельные темпы вакцинации мы видим сегодня в Тульской области, Карачаево-Черкесской, Кемеровской, в Северной Осетии — Алании, Ростовской области», — заявил глава Минздрава.

Среди лидирующих по темпам вакцинации регионов Мурашко назвал Калмыкию и Приморье, Тюменскую, Пензенскую и Липецкую области, Чукотский и Ханты-Манскийский АО.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин объявил об усилении мер борьбы с коронавирусом. Он указал, что по поручению президента наращивается тестирование граждан на коронавирусную инфекцию, работают уже более тысячи лабораторий. Кроме того, продолжается вакцинация от COVID-19.