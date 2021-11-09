Сообщения о допуске в медучреждения по QR-кодам оказались недостоверными

Сообщения о том, что в ряд медучреждений Нижнего Новгорода нельзя будет попасть без предъявления QR-кода, подтверждающего факт вакцинации от коронавируса или перенесенное за последние шесть месяцев заболевание, оказались недостоверными.

Группа «Мой Нижний Новгород» во «ВКонтакте» 4 ноября опубликовала сообщение, в котором утверждалось, что для жителей Нижнего Новгорода без QR-кода будут закрыты клиники при Приволжском исследовательском медицинском университете (ПИМУ), Нижегородский НИИ детской гастроэнтерологии и Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии. Также в публикации говорилось о том, что родители, не имеющие QR-кода, не смогут сопровождать своих детей в указанных медучреждениях. При этом в сообщении не приводилось ссылок на источники подобной информации и иных данных о ее происхождении. Также не указывалось, кем было принято подобное решение и с какого момента данные ограничения якобы должны вступить в силу.

Позже ректор ПИМУ Николай Карякин в своем Instagram-аккаунте опроверг информацию о необходимости QR-кодов для доступа в университетские клиники. Он пояснил, что на данный момент пациенты обязаны только соблюдать масочный режим, а также сдавать ПЦР-тест перед плановой госпитализацией.

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в свою очередь также заявил в своем Instagram-аккаунте, что информация о том, что пациенты без прививки от коронавируса и QR-кода не смогут получить некоторые медицинские услуги, не соответствует действительности. По его словам, предоставлять QR-код для получения медпомощи не нужно. При этом он отметил, что сопровождающим пациентов или ухаживающим за ними необходимо иметь сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании. Такие меры необходимы для минимизации риска заноса инфекции в медорганизации, пояснил Мелик-Гусейнов.

Публикация получила некоторый охват в соцсетях. В частности, она появлялась в ряде региональных пабликов во «ВКонтакте», в том числе в группе «Инцидент Нижний Новгород». При этом в СМИ были опубликованы материалы с опровержением данной информации: подобные публикации появились на порталах «В городе N», NN.ru и «Нижегородская правда».