Объяснены смерти среди вакцинированных от COVID-19

Главный врач-консультант Агентства по санитарно-эпидемиологической безопасности Великобритании Сьюзан Хопкинс в эфире «Би-би-си» заявила, что основной причиной смерти привившихся от COVID-19 британцев является снижение со временем эффективности вакцин, ее слова приводит The Independent.
«Мы по-прежнему фиксируем смерти главных образом среди невакцинированного населения, <…> но все больше смертей и в вакцинированной группе из-за снижения иммунитета», — цитирует издание специалиста. Действие вакцин против коронавируса ослабевает быстрее у тех, кто находится в группе риска — людей старше 70 лет и пациентов с сопутствующими заболеваниями, объяснила Хопкинс.
«Если вы здоровый 30-летний человек, то две дозы защитят вас на более длительный период. Вот почему эти люди должны как можно скорее получить третью дозу», — подчеркнула врач. Несмотря на то, что темпы ревакцинации в Великобритании «довольно хорошие», отмечает Хопкинс, она проходит медленнее, чем «основная» кампания по вакцинации.
Ранее американские ученые выяснили, что защита против коронавируса, обеспечиваемая любыми типами вакцин, снизилась с 87,9 процента в феврале до 48,1 процента к октябрю 2021 года. Еще одно исследование в США показало, что ревакцинация через шесть месяцев значительно увеличивала у макак-резусов число нейтрализующих антител против SARS-CoV-2.