Глава Минздрава рассказал о результатах нерабочих дней

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о результатах нерабочих дней, которые были введены в России в связи с распространением COVID-19. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства.

По словам министра здравоохранения, введение нерабочих дней позволило переломить ситуацию с коронавирусом. По его данным, за последние две недели рост числа заболевших снизился.

Материалы по теме «Легкая эпидемия слабоумия» Россияне не хотят прививаться и соблюдать антиковидные меры. Что об этом говорят врачи? В Москве начались нерабочие дни. Что закроется, а что будет работать в столице с 28 октября по 7 ноября?

Мурашко также отметил, что в период нерабочих дней было привито 3,7 миллиона россиян. Всего первым компонентом вакцины привились 62 миллиона человек.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что меры по борьбе с коронавирусом усилены по всей стране, наращивается тестирование. Он сообщил, что в пяти субъектах России региональные власти продлили режим нерабочих дней с учетом рекомендаций санитарных врачей и эпидемиологической обстановки на их территории.

В России за последние сутки выявили 39 160 новых случаев коронавируса. Большинство случаев зафиксировано в Москве (5287), Подмосковье (2818) и в Санкт-Петербурге (2680). Меньше всего — в Сахалинской области (30 человек), Чукотском автономном округе (19 человек) и Ненецком автономном округе (15 человек).

