Собянин ответил на вопрос о новых мерах по коронавирусу в Москве

Мэр Собянин: решения о мерах по коронавирусу в Москве будут приниматься в конце недели

Решения о новых мерах по противодействию распространению коронавируса в Москве будут приниматься на основании анализа в конце недели. Об этом во вторник, 9 ноября, ТАСС заявил мэр столицы Сергей Собянин, отвечая на соответствующий вопрос на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Градоначальник отметил, что ситуация с заболеваемостью в городе после нерабочих дней улучшилась, и число инфицированных снизилось на 15 процентов.

«Процесс распространения коронавирусной инфекции замедлился. Это, конечно, не говорит о том, что мы должны успокоиться, сложить ручки и смотреть на ситуацию. Конечно, нет», — заметил Собянин и добавил, что необходимо и дальше работать над стабилизацией ситуации.

За последние сутки в Москве выявили 5287 новых случаев заражения коронавирусом. Всего по стране — 39 160. Таким образом, общее число заражений по России с начала пандемии составило 8 873 655.