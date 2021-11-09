Собянин оценил ситуацию с COVID-19 после нерабочих дней

Собянин: в Москве после нерабочих дней число заболевших COVID-19 снизилось на 15 процентов

Ситуация с COVID-19 в Москве после нерабочих дней улучшилась. Так эпидемиологическую обстановку оценил мэр столицы Сергей Собянин, его слова передает РИА Новости.

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Градоначальник отметил, что число заразившихся коронавирусом за длинные выходные снизилось на 15 процентов, на четыре процента снизилось количество госпитализаций пациентов с COVID-19.

«В Москве продолжается активная кампания по вакцинации, за последнюю неделю записалось и вакцинировалось около 100 тысяч человек», — заявил Собянин во время заседания координационного совета.

Мэр столицы отметил, что на основе дальнейших эпидемиологических показателей буду приниматься дальнейшие решения.

Режим нерабочих дней закончился в Москве и Подмосковье 8 ноября. На официальном портале правительства Москвы сообщили, что решение не продлевать его было принято в связи со стабилизацией ситуации с коронавирусом.