Собянин оценил ситуацию с COVID-19 после нерабочих дней

Ситуация с COVID-19 в Москве после нерабочих дней улучшилась. Так эпидемиологическую обстановку оценил мэр столицы Сергей Собянин, его слова передает РИА Новости.
Градоначальник отметил, что число заразившихся коронавирусом за длинные выходные снизилось на 15 процентов, на четыре процента снизилось количество госпитализаций пациентов с COVID-19.
«В Москве продолжается активная кампания по вакцинации, за последнюю неделю записалось и вакцинировалось около 100 тысяч человек», — заявил Собянин во время заседания координационного совета.
Мэр столицы отметил, что на основе дальнейших эпидемиологических показателей буду приниматься дальнейшие решения.
Режим нерабочих дней закончился в Москве и Подмосковье 8 ноября. На официальном портале правительства Москвы сообщили, что решение не продлевать его было принято в связи со стабилизацией ситуации с коронавирусом.