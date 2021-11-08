В Москве и Подмосковье закончились нерабочие дни

В Москве и Подмосковье завершился режим нерабочих дней. Как сообщается на официальном портале правительства Москвы, решение не продлевать его принято в связи с тем, что ситуация, связанная с пандемией коронавируса, стабилизировалась.

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Однако в столице продолжит действовать ряд ограничений. В частности, льготный и бесплатный проезд в общественном транспорте будет приостановлен для горожан, соблюдающих домашний режим. К данной группе относятся граждане с хроническими заболеваниями, москвичи старше 60 лет, а также те, кто не прошел вакцинацию и не болел COVID-19 в последние шесть месяцев. Кроме того, посетить театры и музеи, можно будет только при предъявлении QR-кода. Предъявлять их, а также носить защитные маски обязательно и на концертах, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных мероприятиях, где присутствуют более 500 человек.

В то же время нерабочие дни продлятся еще неделю в четырех российских регионах, сообщает РИА Новости. Речь идет о Новгородской, Томской, Челябинской и Курской областях. Также режим нерабочих дней продлен в Смоленской области до 10 ноября. Такое решение приняли главы данных субъектов, исходя из ситуации с коронавирусом в регионе.

3 ноября мэр Москвы Сергей Собянин указал, что динамика заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве стабилизировалась. В связи с этим он счел возможным не продлевать нерабочие дни в городе после 7 ноября.