Российский сенатор счел разумным продление нерабочих дней

Было бы разумно продлить федеральный режим нерабочих дней в России хотя бы еще на неделю. Такое мнение озвучил РИА Новости сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.
«Уже понятно, что во многих регионах цель по снижению количества заболевших COVID не будет достигнута», — объяснил он свою позицию. При этом законотворец подчеркнул, что сами граждане должны неукоснительно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
3 ноября мэр Москвы Сергей Собянин указал, что динамика заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве стабилизировалась. В связи с этим он счел возможным не продлевать нерабочие дни в городе после 7 ноября. В то же время требования о соблюдении домашнего режима гражданами пожилого возраста, а также о переводе на удаленную работу 30 процентов штата компаний по-прежнему сохраняются.
Ранее ряд российских регионов продлили нерабочие дни на местном уровне. В частности, власти Смоленской области оставили выходными дни до 10 ноября.