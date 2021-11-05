Российский сенатор счел разумным продление нерабочих дней

Российский сенатор Владимир Круглый: было бы разумно продлить нерабочие дни еще на неделю

Было бы разумно продлить федеральный режим нерабочих дней в России хотя бы еще на неделю. Такое мнение озвучил РИА Новости сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

Материалы по теме В Москве начались нерабочие дни. Что закроется, а что будет работать в столице с 28 октября по 7 ноября? «Легкая эпидемия слабоумия» Россияне не хотят прививаться и соблюдать антиковидные меры. Что об этом говорят врачи?

«Уже понятно, что во многих регионах цель по снижению количества заболевших COVID не будет достигнута», — объяснил он свою позицию. При этом законотворец подчеркнул, что сами граждане должны неукоснительно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

3 ноября мэр Москвы Сергей Собянин указал, что динамика заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве стабилизировалась. В связи с этим он счел возможным не продлевать нерабочие дни в городе после 7 ноября. В то же время требования о соблюдении домашнего режима гражданами пожилого возраста, а также о переводе на удаленную работу 30 процентов штата компаний по-прежнему сохраняются.

Ранее ряд российских регионов продлили нерабочие дни на местном уровне. В частности, власти Смоленской области оставили выходными дни до 10 ноября.