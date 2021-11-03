В шестом российском регионе продлили нерабочие дни

Власти Смоленской области продлили до 10 ноября режим нерабочих дней, который ввели 28 октября. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Документ подписал губернатор области Алексей Островский.

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Кроме того, до 10 ноября в области приостанавливается доступ граждан в заведения общественного питания, культурные и спортивные учреждения, а также салоны красоты.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в регионе выявили 595 новых случаев коронавируса, 151 с COVID-19 выздоровел, а восемь человек умерли.

Смоленская область стала шестым регионом, который продлил режим нерабочих дней. Ранее подобную меру применили власти Брянской, Курской, Челябинской, Томской и Новгородской областей.