Россияне бросились скупать один вид жилья из-за локдауна

ТАСС: перед нерабочими днями в России резко вырос спрос на загородные дома

В преддверии локдауна россияне бросились скупать загородные дома — спрос на них увеличился в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя центра загородной недвижимости компании «Этажи» Антона Саукова.

По словам эксперта, в последнюю неделю перед нерабочими днями (28 октября — 7 ноября) на рынке загородной недвижимости наблюдалась рекордная активность покупателей. В крупных городах интерес к загородной недвижимости вырос на 39 процентов (к уровню того же периода 2020-го).

В Московском регионе число обращений от потенциальных покупателей этого вида жилья в нерабочие дни тоже резко (на 30 процентов) увеличилось, сообщила агентству представитель риелторской компании Tweed Ольга Бахметьева.

В девелоперской компании «Мармакс» также подтвердили, что введение нерабочих дней провоцирует всплеск спроса на загородное жилье. В «Метриум Премиум» спрогнозировали стабильный спрос в этом сегменте рынка «до момента снятия большинства ограничений не только в России, но и в зарубежных странах».

Ранее стало известно, что каждый пятый россиянин (19 процентов) не имеет загородного дома или дачи, но готовится приобрести загородную недвижимость в будущем. Почти у половины россиян уже есть дача или загородный дом.