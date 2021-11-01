Названы регионы России с самыми доступными частными домами

«Мир квартир»: жители Кемеровской области могут накопить на собственный дом за четыре года

Быстрее жителей других российских регионов накопить на собственный дом могут граждане, проживающие в Кемеровской и Магаданской областях — менее чем за четыре года, показало исследование, проведенное порталом «Мир квартир». Результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».

Аналитики портала сопоставили уровень цен на коттеджи с уровнем зарплат в каждом регионе и определили, сколько лет понадобится жителям, чтобы самостоятельно накопить на частный дом (не прибегая к ипотеке). Предполагалось, что вся зарплата гражданина целиком откладывается на покупку дома, а на жизнь расходуется доход второго работающего члена семьи.

Выяснилось, что жители Кемеровской и Магаданской областей могут собрать нужную сумму менее чем за четыре года, от четырех до пяти лет будут копить граждане в Еврейской автономной области, Курганской и Архангельской областях и Республике Коми. Пять-шесть лет хватит жителям Ханты-Мансийского округа, Амурской области, Ненецкого округа, Забайкальского округа и Камчатки. Перечисленные регионы можно назвать лучшими с точки зрения доступности частных резиденций.

Дольше других вынуждены копить на собственный дом жители Севастополя — почти 26 лет. Больше 20 лет также придется ждать жителям Краснодарского края, Чечни, Калининградской области, Дагестана и Санкт-Петербурга. В Москве на частный дом можно накопить за 18 лет.

Как отмечают аналитики, в трех курортных регионах цены на частные дома сильно подскочили с начала года: в Севастополе, Краснодарском крае и Калининградской области. При этом зарплаты там остались ниже средних по России, потому и срок накопления в этих регионах побил все рекорды.

Ранее стало известно, что каждый пятый россиянин (19 процентов) не имеет загородного дома или дачи, но готовится приобрести загородную недвижимость в будущем. Почти у половины россиян уже есть дача или загородный дом.