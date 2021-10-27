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Владеющим недвижимостью россиянам пообещали важные изменения в 2022 году

Bolshakov & Partners: кадастровая стоимость жилья в Москве вырастет на 21 процент
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Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

В 2022 году россиян ждут некоторые важные изменения в сфере недвижимости. Одно из них — повышение кадастровой стоимости жилья, пишут «Известия». Опрошенные изданием эксперты назвали и другие нововведения, связанные с этой сферой.

Как отметил глава концерна «Русич» Александр Ванчура, кадастровая стоимость жилья вырастет с 1 февраля 2022-го. По оценке Андрея Большакова, основателя юридической фирмы Bolshakov & Partners, для владельцев недвижимости в Москве она увеличится более чем на 21 процент.

Тигран Саркисов, партнер Reasons Law Firm, сообщил, что с 1 января вступят в силу изменения в закон «О государственной регистрации недвижимости». Отныне в кадастр недвижимости будут вносить больше информации, в том числе данные о каждом кадастровом инженере, осуществляющем учет объектов. Это должно повысить прозрачность сделок с недвижимостью, обещают специалисты.

Также с 1 февраля в реестр недвижимости начнут вносить сведения об аварийности многоквартирных домов. Эта мера упростит для граждан процедуру купли-продажи жилья и защитит их права.

В 2022 году получить налоговый вычет при покупке недвижимости физические лица смогут без сдачи декларации 3-НДФЛ, напомнил Александр Ванчура. Средства будут поступать на счет в течение 15 дней.

Кроме того, с 1 марта в России утратят силу старые правила пользования жилыми помещениями и начнут действовать новые. Одно из таких правил гласит, что проживающие в квартирах по договорам социального найма обязаны немедленно сообщать наймодателям о неисправностях жилого помещения или сантехники и другого оборудования в нем.

С 1 марта также разрешат строить индивидуальные жилые дома (ИЖС) на землях сельскохозяйственного назначения, если это необходимо для нужд крестьянского (фермерского) хозяйства. Но построить можно будет не более одного жилого дома площадью до 500 квадратных метров.

С этой же даты у россиян появится возможность создавать личные фонды. В них можно передать недвижимое имущество для управления им. Кроме того, с 1 марта снимут предельные ограничения по размеру машино-мест. Ранее они действовали на региональных уровнях.

Ранее в октябре крупный земельный скандал разгорелся в Сочи: Центральный районный суд города внезапно арестовал более 11 тысяч земельных участков, на которых построены частные жилые дома. Решение об аресте вынесено в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. Следователи полагают, что неустановленные лица использовали подложные документы и таким образом приобрели права собственности на участки, которые были образованы на землях, ранее входивших в Сочинский национальный парк.

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