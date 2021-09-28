Россиянам раскрыли риски при покупке недвижимости

Юрист Балбек рассказала россиянам, с какими рисками можно столкнуться при покупке жилья

Руководитель направления правовой поддержки сети офисов «Миэль» Ольга Балбек рассказала россиянам о рисках при покупке недвижимости. Ее слова приводит агентство «Прайм».

Эксперт отметила, что, в частности, к рискам относятся неожиданный иск от супруга продавца квартиры и наличие материнского капитала. Она уточнила, что права супругов возникают только если недвижимость является совместной собственностью, которая была приобретена в браке на возмездной основе. Приватизация, дарение, наследство является личной собственностью супруга, на чье имя она оформлена. Если же речь идет о бывших супругах, то должен существовать документ — соглашение о разделе имущества в добровольном либо судебном порядке.

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По словам Балбек, продавец должен написать заявление в нотариальной форме или указать отдельным пунктом договора купли-продажи, что на момент покупки недвижимости он не состоял в законном браке.

Специалист добавила, что если материнский капитал используется для приобретения недвижимости, то несовершеннолетние дети в обязательном порядке должны быть наделены долей собственности в приобретаемом объекте.

По словам эксперта, если квартира была приобретена с использованием ипотечного кредита, то родителям необходимо подать заявление в Пенсионной фонд, указав, что после выплаты кредита они оформят на имя несовершеннолетних детей долю в праве в объекте недвижимости.

Ранее в сентябре риелторы заявили, что на вторичном рынке жилья в Москве пока не наблюдается традиционного оживления покупателей, связанного с началом делового сезона. В первой половине сентября число авансов, внесенных за покупку «вторички», обвалилось на 40 процентов относительно того же периода 2020-го.