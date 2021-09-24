Найдены самые дешевые квартиры Московской области

Несмотря на повсеместное подорожание жилья, в дальнем Подмосковье еще можно найти квартиры дешевле одного миллиона рублей. Лоты, выставленные на продажу по минимальной стоимости, нашли аналитики портала «Мир квартир», соответствующий материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Самая дешевая квартира в Московской области стоит 620 тысяч рублей, выяснили специалисты. Это 24-метровое жилое помещение в городском округе Шатура, на востоке региона. До Москвы — 141 километр. «Однушка» расположена на втором этаже трехэтажного кирпичного дома, сданного в эксплуатацию в 2015 году. Квартира не угловая, теплая. Ремонт простой. В пешей доступности — магазины, больница, поликлиника, детский сад и школа.

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За 650 тысяч можно купить двухкомнатную квартиру в рабочем поселке Рязановский городского округа Егорьевск. Расстояние от столицы до Рязановского составит 180 километров по трассе. «Двушка» размещается на первом этаже двухэтажного кирпичного дома, возведенного в 1973 году. Две проходные комнаты имеют размеры 18 и 14 квадратных метров, площадь кухни — шесть «квадратов».

Еще один район, где можно купить жилье стоимостью до одного миллиона рублей, — поселок городского типа областного подчинения Серебряные Пруды (ранее Серебряно-Прудский район). В восьми километрах от центра Серебряных Прудов построен поселок Дмитриевский, там 32-метровую квартиру предлагают за 750 тысяч.

Кроме того, относительно дешевые квартиры можно приобрести в Волоколамском городском округе и в Луховицах, следует из предоставленных материалов. «Квартиры, расположенные далеко от Москвы, в местах, откуда трудно добираться до столицы или ближайшего города, спросом не пользуются, — отмечают эксперты. — Видимо, продавцы отчаялись их продать, раз выставляют такие низкие цены».

Ранее стало известно, что в Москве наблюдается коррекция цен на жилье, при этом прямое снижение стоимости квартир — редкая практика, но покупателям предоставляют скидки. Кроме того, застройщики запускают совместные с банками программы субсидирования кредитных ставок.