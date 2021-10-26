В Сочи внезапно арестовали тысячи участков с частными домами

Суд в Сочи арестовал 11 тысяч земельных участков в рамках уголовного дела о мошенничестве

Крупный земельный скандал разгорелся в Сочи: Центральный районный суд города внезапно арестовал более 11 тысяч земельных участков, на которых построены частные жилые дома. Решение об аресте вынесено в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, сообщает «Российская газета».

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Следователи полагают, что неустановленные лица использовали подложные документы и таким образом приобрели права собственности на участки, которые были образованы на землях, ранее входивших в Сочинский национальный парк.

Многих собственников новость об аресте домовладений привела в шок, отмечает издание — они владеют участками фактически с советских времен. Так, жительнице города Людмиле Шафранской землю дали в 1986-м, в 1993-м выдали документ о праве собственности. В 2013-м женщина официально ввела в эксплуатацию дом, возведенный на участке. «Это мое единственное жилье, не самовольная постройка, оформляла все через БТИ. Какая я мошенница?» — рассказала она «Российской газете».

В городской администрации факт ареста земель комментировать не стали, в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края сообщили, что владельцы участков вправе обратиться с соответствующими заявлениями в прокуратуру либо в УВД по Сочи.

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