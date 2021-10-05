В Сочи из-за ливня сместились два десятка жилых домов

Обильные осадки спровоцировали подвижку грунта в Лазаревском районе Сочи, из-за чего там сместились 20 жилых домов и участок дороги в одном из коттеджных поселков, сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу кубанского управления МЧС.

По информации спасателей, два десятка домов сместились по ходу движения грунта. Из них восемь заселены. Кроме того, наклонились опоры газовых труб и электролиний. Из-за этого пришлось временно отключить газо- и электроснабжение в пределах коттеджного поселка. Погибших и пострадавших в результате смещения домов нет. Жители поселка эвакуированы, их разместят в санатории. На месте работают почти три десятка специалистов и 12 единиц техники.

В Сочи в период с 18:00 4 октября до 18:00 5 октября объявлено штормовое предупреждение из-за сильных ливней. Ожидаются подъемы уровней воды, «местами с достижением неблагоприятных отметок», предупредили в городской администрации. Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Спасатели рекомендовали жителям и гостям города временно отказаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями.