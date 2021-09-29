В Сочи рухнул спрос на жилье

Спрос на покупку недвижимости в Сочи снижается на протяжении пяти месяцев подряд, начиная с апреля 2021 года, свидетельствуют материалы инвестиционной компании Garnet, предоставленные «Ленте.ру». Только за август число запросов на приобретение жилья в городе рухнуло на 6 процентов.

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По данным аналитиков, в апреле 2021-го количество запросов снизилось на 8 процентов относительно марта, в мае — на 4 процента относительно апреля, в июне число заявок на покупку сочинской недвижимости обвалилось сразу на 15 процентов, в июле — еще на 4 процента.

«На черноморском побережье Краснодарского края такого "стоячего" лета по числу продаж не было ни в прошлом, ни в позапрошлом году. По нашим оценкам, снижение числа сделок составило около 50 процентов», — говорится в материалах Garnet.

Отрицательная динамика спроса затронула не только Сочи, но и другие города на черноморском побережье Краснодарского края, отмечают специалисты. Падение покупательского интереса наблюдается, в частности, в Геленджике и Новороссийске.

Ранее россиянам назвали признаки опасного жилья в Сочи. Самыми высокорисковыми для покупки эксперты сочли лоты, оформление которых и правоустанавливающие документы на которые не соответствуют российскому законодательству. Среди факторов, которые «кричат» об опасности сделок, риелторы назвали цену ниже рынка, «грязные» документы и включение объекта в черные списки краевой и сочинской администрациями.