Россияне массово устремились в Анталью вместо Сочи

АТОР: с января по октябрь 2021 года турпоток в Анталью превысил семь миллионов человек

Россияне массово устремились в отпуск на заграничные курорты вместо отечественных — в сентябре 2021 года в Анталье отдохнули 780 тысяч граждан РФ, в то время как в Сочи — 700 тысяч. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно данным, опубликованным управлением культуры и туризма турецкой провинции, с января по октябрь на курорте побывали более семи миллионов иностранцев, среди которых 38 процентов (2,6 миллиона путешественников) — туристы из России, сохраняющие лидерство по объему турпотока.

На втором месте по турпотоку в Анталью оказалась Украина (1,1 миллиона туристов), на третьем — Германия (более 884 тысяч человек). Также отмечается, что в прошедшем сентябре число туристов в турецком городе на 70,3 процента превысил аналогичный период пандемийного 2020 года.

Ранее в сентябре глава Крыма Сергей Аксенов заявил о рекордном турпотоке на полуостров в 2021 году. По его словам, с января российский регион принял более восьми миллионов путешественников, что превышает показатели допандемийного 2019 года. Он назвал туристическую отрасль одной из важнейших основ экономики и подчеркнул, что у республики есть колоссальные возможности для развития региона как курортного центра мирового уровня.