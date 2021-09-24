Россияне обогнали иностранцев по турпотоку в Турцию

С января по сентябрь 2021 года Турцию посетили 2,5 миллиона россиян — это на 218 процентов больше, чем за аналогичный период в 2020 году. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным официальной статистики Министерства культуры и туризма Турции, доля российских путешественников составила 17,5 процента. Таким образом, россияне обогнали иностранных туристов по объему турпотока.

Второе место по количеству отдыхающих заняла Германия — за первые восемь месяцев текущего года в Турцию приехали 1,8 миллиона немцев. На третьей строчке разместилась Украина, откуда прибыли 1,4 миллиона человек. Доли граждан указанных стран в турпотоке составили 13,3 и 10,2 процента соответственно.

Также отмечается, что в августе в стране побывали 906 тысяч путешественников из России, что на 12,2 процента больше, чем в июле.

Ранее в сентябре стало известно, что после снятия ограничения на авиасообщение с Турций в Анталье отдохнули почти два миллиона россиян. В период с 21 июня по 19 сентября в популярном курортном городе приземлились в совокупности 33,9 тысячи международных рейсов. Из этого числа на 9,5 тысячи рейсах прибыли туристы из России.