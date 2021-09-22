Названо число отдохнувших в Анталье россиян с начала лета

АТОР: с 21 июня на курортах Антальи отдохнули два миллиона российских туристов

После снятия ограничений на авиасообщение с Турцией в начале лета на курортах Антальи отдохнули почти два миллиона российских туристов. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как заявила глава АТОР Майя Ломидзе, в период с 21 июня по 19 сентября в популярном курортном городе приземлились в совокупности 33,9 тысячи международных рейсов. Из этого числа на 9,5 тысячи рейсах прибыли путешественники из России.

Кроме того, эксперт назвала долю россиян в общем туристическом потоке — она составила 37,4 процента.

«Сейчас в России наблюдается очень активный спрос на курорты Антальи с заездами в октябре. При этом пик октябрьских заездов, судя по распределению купленных туров, придется и на конец месяца», — добавила Ломидзе.

Ранее в сентябре глава Крыма Сергей Аксенов заявил о рекордном турпотоке на полуостров за весь постсоветский период — в 2021 году он превысил семь миллионов человек. По его словам, к концу лета турпоток превзошел показатели допандемийного 2019 года на 24 процента.