Воздушный шар с людьми упал в море в Сочи

Рыбаки спасли четырех человек, упавших на воздушном шаре в море в Лазаревском районе Сочи

Воздушный шар, на борту которого находились четыре человека, упал в Черное море в Лазаревском районе Сочи. Людей спасли рыбаки, передает РИА Новости со ссылкой на источник в Южном региональном поисково-спасательном отряде.

«Помощь наших сотрудников не потребовалась. Спасатели выехали после звонка на номер 112, но там уже на месте успели помочь рыбаки», — рассказал источник агентства, добавив, что в настоящий момент шар буксируют на рыболовецком баркасе.

Отмечается, что инцидент произошел в 100 метрах от берега в парке «Солох-аул», Воздушный шар сорвался с фиксирующего троса. Спасенные уже доставлены на сушу, медицинская помощь им не понадобилась. Информации о причинах произошедшего пока нет.

Ранее в сентябре в Крыму двое мужчин, которые летали на парапланах, столкнулись в воздухе и упали на землю с пятиметровой высоты. Происшествие случилось на горе Ляля-Тепе вблизи курортного города Феодосия. В результате оба пострадавших получили травмы различной степени тяжести.