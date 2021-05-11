Турист жестко ударился о землю во время экстремального полета и попал на видео

В Казахстане турист ударился о землю во время экстремального полета на параплане. Кадры падения публикует местный портал Tengrinews.

Инцидент произошел в селе Шамалган на юго-востоке страны. Сообщается, что на летательном аппарате находилось два человека, когда он попал в воздушный поток и в результате этого на большой скорости врезался в линии электропередач.

На размещенном в сети видео можно наблюдать параплан, который зацепился за провода, после чего упал в высокие кусты у обочины дороги.

По данным Управления здравоохранения Алматинской области, пострадавшие госпитализированы в среднем и тяжелом состоянии. Один из мужчин находится в реанимации, у него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, а также множественные переломы костей. У второго пациента обнаружено сотрясение головного мозга и закрытый компрессионный перелом позвоночника.

В прошлом году двое детей из Великобритании погибли в Греции во время занятий парасейлингом. Как уточняет издание, веревка, за которую парашют был привязан к катеру, внезапно порвалась, после чего туристов начало относить к скалам.