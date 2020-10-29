Дети прокатились на экстремальном аттракционе на отдыхе и погибли

Двое детей из Великобритании погибли во время занятий парасейлингом на отдыхе в Греции. О происшествии стало известно изданию Metro.

По информации источника, несчастный случай произошел в среду, 28 октября, на острове Родос, когда трое подростков решили прокатиться на экстремальном аттракционе. Веревка, за которую парашют был привязан к катеру, внезапно порвалась, и из-за сильного ветра туристов унесло к скалам.

Двое из них, 15-летний мальчик и 13-летняя девочка, разбились о камни и погибли на месте, а их 15-летний брат был доставлен в местную больницу с многочисленными серьезными травмами.

Тела погибших детей были обнаружены сотрудниками береговой охраны, которым о происшествии сообщили организаторы аттракциона. Как сообщили в местной полиции, по этому делу уже проводится следственная проверка. Двое сотрудников компании, которая предоставила путешественникам катер и парашют, были арестованы.

Ранее в октябре в Австралии посетительница парка развлечений прокатилась на аттракционе «Похмелье» и получила травмы, угрожающие ее жизни. 25-летняя девушка решила прокатиться на экстремальном аттракционе, напоминающем мельницу с двумя лопастями и кабинами на концах. Во время сеанса она выскользнула из сиденья и упала.