Девушка прокатилась на экстремальном аттракционе и упала с 30-метровой высоты

В австралийском штате Квинсленд посетительница парка развлечений прокатилась на аттракционе «Похмелье» и получила травмы, угрожающие ее жизни. Видео, снятое на месте происшествия, опубликовала газета Daily Mail.

Инцидент произошел в субботу, 24 октября. 25-летняя девушка решила прокатиться на экстремальном аттракционе, напоминающем мельницу с двумя лопастями и кабинами на концах. Аттракцион вращается на 360 градусов и поднимает туристов на 30-метровую высоту.

Во время сеанса девушка выпала из кабины и серьезно повредила голову и спинной мозг. Парамедики оперативно прибыли по вызову и отвезли пострадавшую в больницу.

Очевидица Бонни Тристл (Bonnie Thistle) утверждает, что слышала, как девушка кричала: «Я падаю!» По ее рассказам, посетительница парка медленно выскальзывала из своего сиденья. Тристл на секунду отвернулась, а когда посмотрела снова, девушка уже лежала на земле.

Исполняющий обязанности инспектора Бретт Дженкинс (Brett Jenkins) отметил в воскресенье, что пострадавшая находится в стабильном состоянии. Она проходит лечение в больнице города Кэрнс. Полиция расследует версию, что девушку неправильно пристегнули.

Ранее сообщалось, что подросток в Алматы, Казахстан, упал на асфальт с пятиметровой высоты из-за неполадок с аттракционом «Катапульта» на территории парка «Кок-Тобе». 13-летний ребенок вылетел из ремней безопасности.