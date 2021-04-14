Мужчина прошел по веревке между скал в Сочи и попал на видео

В Сочи мужчина прошел по канату между скал над проезжей частью. Видео экстремального развлечения опубликовала страница в Instagram @sochi__today, освещающая события региона.

На кадрах видно, как неизвестный мужчина идет по веревке, натянутой между скал над дорогой. Отмечается, что эквилибриста заметили в районе сочинского экстрим-парка Skypark, неподалеку от села Казачий брод.

В комментариях под публикацией пользователи восхитились смелостью канатоходца. «Вот адреналин! Отважный человек!», «Ого, как завораживает», «Парень молодчик», «Безумству храбрых пою я песню», «Я в шоке», «Красавчик», — писали они.

Другие юзеры, напротив, возмутились безрассудностью мужчины. «Каждый сходит с ума по-своему…», «Странно, что не упал. Как бы его тащили через всю пропасть?», «И это при избытке психотерапевтов в городе...», «Людям скучно жить», «Вот не сидится этим ребятам», — оставили они комментарии.