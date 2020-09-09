Российский экстремал прошел по канату над бушующим морем и попал на видео

Российский экстремал прошел по канату между двумя острыми скалами над морем и попал на видео. Кадры опубликованы в паблике @ig_vladivostok в Instagram.

На записи видно, как мужчина идет по канату над бухтой Валентин в Приморье, внизу бушуют волны, и слышен шум моря. В какой-то момент экстремал теряет равновесие и срывается вниз, но благодаря пристегнутой страховке поднимается обратно и продолжает путь.

Пользователи в комментариях восхитились смелостью героя видео, назвав его «человеком со стальными нервами». «Как же скучно я живу», «Дух захватывает», «Аж ладошки вспотели», «Ходят они, а страшно мне», — написали они.

Другие, наоборот, раскритиковали экстремала за то, что он может «сподвигнуть местных подростков на безумные поступки». «Пара дежурств в хирургическом стационаре или в реанимации — и отпадет всякая охота тратить адреналин. Нечего будет тратить», — отметили жители Приморья.

В декабре 2019 года канатоходец сорвался с троса во время выступления в Тольятти. Несмотря на то что мужчина работал без страховки, он не получил серьезных травм.