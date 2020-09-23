Прыжок россиянина с вертолета на пляж попал на видео

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Россиянин прыгнул с парашютом на пляж в Сочи и попал на видео. Кадры опубликованы в паблике «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».

На записи видно, как мужчина совершает прыжок над черноморским побережьем и приземляется возле оборудованного лежаками места для отдыха. «Лайфхак для нетерпеливых туристов, которые планируют из вертолета попасть сразу на пляж», — говорится в подписи к видео.

Пользователи в комментариях поздравили экстремала с успешным прыжком и отметили, что зрелище было «крутым, но страшным».

Ранее сообщалось, что американский иллюзионист Дэвид Блейн исполнил первый за десять лет трюк под названием «Вознесение». Он пролетел над пустыней в Аризоне на высоте почти 7620 метров, держась за связку из гелиевых шаров. Трансляция велась на YouTube-канале фокусника.