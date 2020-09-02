Иллюзионист Дэвид Блейн пролетел над пустыней на 52 гелиевых шарах

Американский иллюзионист Дэвид Блейн исполнил первый за десять лет трюк под названием «Вознесение». Он пролетел над пустыней в Аризоне на высоте почти 7620 метров, держась за связку из 52 гелиевых шаров. Трансляция велась на Youtube-канале фокусника.

Как рассказал иллюзионист перед стартом, после рождения дочери он решил больше не заниматься страшными трюками. Однако, по его словам, «Вознесение» — не про страх, а про красоту. Блейн пояснил, что таким образом исполнил детскую мечту взлететь в небо на воздушных шариках.

Трюк готовился в течение десяти лет совместно с каскадерами и экспертами. Сам иллюзионист тренировался, прыгая с парашютом. Также он учился управлять воздушным шаром и дышать в условиях низкого уровня кислорода. Во время полета, продлившегося примерно один час, Блейн постоянно переговаривался со своей командой и дочерью. Поднявшись на высоту, он отстегнулся от связки воздушных шаров, раскрыл и благополучно на нем приземлился.