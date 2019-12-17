Названы самые богатые иллюзионисты

Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых иллюзионистов. Как сообщает Forbes, первую строчку в списке занял Дэвид Копперфильд. Его состояние оценивается в 875 миллионов долларов, также издание называет его обладателем самой обширной коллекции «волшебных реликвий».

Фокусник, который прославился своими номерами с прохождением через Великую Китайскую стену и исчезновением статуи Свободы, пока не намерен уходить со сцены. Копперфильд дает представления, а также проводит экскурсии на собственном курорте Маша Кей в Карибском море.

Вторую строчку в рейтинге отвели американскому дуэту «Пенн и Теллер», их доход составляет 28 миллионов долларов. Иллюзионисты выступают с 1975 года, а сейчас ведут собственное телешоу. На третьем месте — группа фокусников The Illusionists.

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В прошлом году первые две строки оставались неизменными, а тройку лидеров замыкал звезда реалити-шоу Mindfreak Крисс Энджел. Большую часть своего состояния в 16 миллионов долларов он заработал, выступая в цирке Cirque du Soleil и гастролируя.

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