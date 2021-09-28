В Крыму два парапланериста столкнулись в воздухе и упали c пятиметровой высоты

Двое мужчин получили различные травмы после столкновения на парапланах в воздухе в Крыму

В Крыму двое мужчин, которые летали на парапланах, столкнулись в воздухе и упали на землю с пятиметровой высоты. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Так, согласно информации источника, происшествие случилось на горе Ляля-Тепе вблизи курортного города Феодосия. В результате столкновения оба пострадавших получили травмы различной степени тяжести.

Один из них, 67-летний экстремал, получил ссадины и ушибы, а второго, 21-летнего, эвакуировали с серьезной травмой позвоночника. Другие обстоятельства инцидента не уточняются.

В августе 16-летняя жительница Алтайского края полетала в тандеме с гидом на параплане и получила множественные травмы из-за ошибки инструктора. Инцидент произошел на плато Ай-Петри в Крыму. Полет на параплане с гидом, который не имел лицензии, обошелся ей в восемь тысяч рублей.