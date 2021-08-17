На Камчатке двое россиян сорвались с вулкана на высоте 4 тысячи метров

35-летний Александр Филяев и 46-летний Андрей Закалин упали с вулкана на Камчатке

На вулкане Ключевском на Камчатке двое российских туристов упали с высоты в 4 тысячи метров. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Так, 35-летний Александр Филяев и 46-летний Андрей Закалин оступились, потеряли равновесие и сорвались с высоты в 4 тысячи метров при спуске с ледника. Всего в туристической группе было 12 человек.

Отмечается, что в настоящий момент спасатели не могут оперативно добраться до места происшествия — для работы на такой высоте необходимо пройти акклиматизацию. В ближайшее время на вулкан направят вертолет Ми-8.

Ранее, 12 августа, вертолет Ми-8 с российскими туристами потерпел крушение возле Кроноцкого заповедника на Камчатке. Всего на борту воздушного судна находились 16 человек, включая 13 пассажиров и троих членов экипажа. После падения в воду Ми-8 быстро ушел на дно, на глубину более 100 метров.