Спасатели возобновили поисковые работы на месте крушения Ми-8 на Камчатке

Спасатели возобновили приостановленные несколько часов назад из-за погодных условий поисковые работы на месте крушения вертолета Ми-8 в районе Курильского озера на Камчатке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по Камчатскому краю.

Отмечается, что волны на озере стали меньше, что позволило продолжить спасательную операцию. Водолазы обследовали береговую линию и прибрежную акваторию на глубине до 20 метров. Ликвидация последствий авиакатастрофы продолжается.

Также стало известно, что компания «Витязь-Аэро», которой принадлежал вертолет, приостанавливает пассажирские перевозки и отправки туристических групп в Долину гейзеров и Курильское озеро до окончания срока действия ограничений Росавиации, сообщается в Instagram-аккаунте Министерства туризма Камчатского края.

Фирма работала на Камчатке с 2009 года. Как сообщил губернатор региона Владимир Солодов, «Витязь-Аэро» выплатить дополнительный миллион рублей родственникам погибших во время крушения.

Ранее спасатели подняли из воды и доставили на берег тело четвертого человека, погибшего при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке. Операцию по поднятию из воды тел погибших проводят при помощи глубоководных аппаратов, а также водолазов «чрезвычайного» ведомства.

Вертолет Ми-8 с российскими туристами потерпел крушение 12 августа возле Кроноцкого заповедника на Камчатке. Всего на борту воздушного судна находились 16 человек, включая 13 пассажиров и троих членов экипажа. После падения в воду Ми-8 быстро ушел на дно, на глубину более 100 метров. Восемь пассажиров смогли выплыть, им помогли выбраться на берег сотрудники заповедника.

