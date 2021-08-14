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Тело пилота разбившегося на Камчатке Ми-8 подняли со дна озера

Тело пилота вертолета Ми-8, разбившегося на Камчатке, подняли со дна Курильского озера
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Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Тело пилота и командира погибшего экипажа вертолета Ми-8, разбившегося на Камчатке, подняли со дна Курильского озера. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Он уточнил, что на данный момент спасатели обнаружили тела трех погибших.

«Поисковая операция на Курильском озере продолжается силами МЧС, Минобороны, Кроноцкого заповедника, Камчатского края. На берег поднято тело пилота, вблизи обломков вертолета на дне обнаружены тела еще двух человек. Работы будут проводиться все светлое время суток», — написал Солодов.

Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили несколько тел погибших туристов на дне Курильского озера на Камчатке рядом с упавшим вертолетом Ми-8.

В четверг, 12 августа, в районе Кроноцкого заповедника на Камчатке потерпел крушение вертолет Ми-8 с российскими туристами. Всего на борту находились 16 человек, включая 13 пассажиров и троих членов экипажа. После падения в воду летательный аппарат быстро ушел на дно, на глубину более 100 метров. Восьми пассажирам удалось выплыть, на сушу им помогли выбраться сотрудники заповедника.

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