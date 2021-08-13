Власти Камчатки оценили возможность отказа от вертолетов

Отказаться от вертолетного сообщения на Камчатке не представляется возможным, во многие населенные пункты полуострова можно добраться только этим видом транспорта. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» губернатор края Владимир Солодов, сообщает «Интерфакс» в пятницу, 13 августа.

«Вертолеты, безусловно, продолжим использовать с учетом тех итоговых рекомендаций, которые следственные органы дадут. […] Потому что, хотим мы этого или нет, но туризм на Камчатке во многом опирается на вертолетное сообщение», — сказал глава региона.

Он добавил, что администрация края занимается созданием новых путей сообщения наземным и морским транспортом, а также самолетами, но, по словам губернатора, это «лишь дополнение».

В четверг, 12 августа, в районе Кроноцкого заповедника на Камчатке потерпел крушение вертолет Ми-8 с российскими туристами. Всего на борту находились 16 человек, включая 13 пассажиров и троих членов экипажа. После падения в воду летательный аппарат быстро ушел на дно, на глубину более 100 метров. Восьми пассажирам удалось выплыть, на сушу им помогли выбраться сотрудники заповедника.