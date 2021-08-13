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Власти Камчатки оценили возможность отказа от вертолетов

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Владимир Солодов
Владимир Солодов
Фото: Александр Пирагис / РИА Новости
Губернатор Камчатки Солодов оценил возможность отказа от вертолетов на полуострове

Отказаться от вертолетного сообщения на Камчатке не представляется возможным, во многие населенные пункты полуострова можно добраться только этим видом транспорта. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» губернатор края Владимир Солодов, сообщает «Интерфакс» в пятницу, 13 августа.

«Вертолеты, безусловно, продолжим использовать с учетом тех итоговых рекомендаций, которые следственные органы дадут. […] Потому что, хотим мы этого или нет, но туризм на Камчатке во многом опирается на вертолетное сообщение», — сказал глава региона.

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Он добавил, что администрация края занимается созданием новых путей сообщения наземным и морским транспортом, а также самолетами, но, по словам губернатора, это «лишь дополнение».

В четверг, 12 августа, в районе Кроноцкого заповедника на Камчатке потерпел крушение вертолет Ми-8 с российскими туристами. Всего на борту находились 16 человек, включая 13 пассажиров и троих членов экипажа. После падения в воду летательный аппарат быстро ушел на дно, на глубину более 100 метров. Восьми пассажирам удалось выплыть, на сушу им помогли выбраться сотрудники заповедника.

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