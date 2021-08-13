На Камчатке нашли тело одной из погибших при крушении Ми-8 пассажирок

Найдено тело одной пассажирки, погибшей при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке

Внутри вертолета Ми-8, разбившемся на Камчатке накануне, 12 августа, было найдено тело одной из погибших. Воздушное судно находится на дне озера Курильское, об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Следственного комитета России.

Отмечается, что разбившийся при крушении вертолет обнаружен в озере Курильском, на глубине 110 метров. Внутри салона нашли тело одной из пассажирок.

В Следственном комитете России добавили, что в настоящее время рассматривается техническая возможность извлечения вертолета из воды. Также уточнялось, что проведены опросы потерпевших, работников компании «Витязь-Аэро» и директора организации «Турист», который организовал экскурсию.

Сообщается, что во время полета упавшего Ми-8, вылет должен был совершить еще один вертолет, тем не менее пилоты воздушного судна вернулись в зону вылета.

13 августа упавший на Камчатке в Курильское озеро вертолет был обнаружен на глубине 110-111 метров. По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, у Ми-8 отломан хвост, остальной корпус целый.

Ранее в четверг, 12 августа, стало известно о том, что в районе Кроноцкого заповедника на Камчатке потерпел крушение вертолет Ми-8 с российскими туристами. Всего на борту находились 16 человек, включая 13 пассажиров и троих членов экипажа. После падения в воду вертолет быстро ушел на дно на глубину более 100 метров. Восьми пассажирам удалось выплыть, на сушу им помогли выбраться сотрудники заповедника.

