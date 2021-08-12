Спасшийся при падении вертолета телеведущий раскрыл подробности катастрофы

Телеведущий и директор лаборатории «СберДанные» Николай Корженевский, находившийся на борту затонувшего на Камчатке вертолета Ми-8, рассказал о подробностях катастрофы в интервью телеканалу «Россия 24». Видео опубликовано на YouTube.

«Я почувствовал, что вертолет начинает снижаться, а за окном туман. Не видно совершенно ничего, что, конечно, мягко говоря, встревожило», — раскрыл детали аварии Корженевский. Тогда же он заметил, что вертолет потерял высоту. Ведущий признался, что в тот момент не понимал, что происходит.

В то же время он отметил, что до последней минуты вертолет снижался контролируемо. «Я внезапно увидел воду буквально в трех метрах от себя за бортом, за иллюминатором. Буквально сразу же раздался удар», — сообщил телеведущий.

Он сразу же понял, что случилось, быстро расстегнул ремень безопасности, набрал воздуха и выбрался через задний грузовой отсек. Корженевский предположил, что дверцы раскрыл другой турист, выбравшийся из затонувшего вертолета.

По словам ведущего, спасатели прибыли на место катастрофы за 3-4 минуты и действовали очень профессионально. Они помогли людям выбраться из холодного озера. Корженевский добавил, что никто из спасшихся, кроме одного человека, физически не пострадал.

В заключение телеведущий задался вопросом о том, почему капитан принял решение лететь и делать посадку при отсутствии видимости. По его мнению, ответить на этот вопрос должны «компетентные органы».

12 августа вертолет Ми-8 компании «Витязь-Аэро» упал в Курильское озеро на Камчатке. Воздушное судно затонуло после неудачной попытки приземления. На борту находились 13 туристов и три члена экипажа. Восемь человек смогли выбраться на берег, остальные остаются под водой.

По предварительным данным, наиболее вероятной причиной крушения стала ошибка пилотирования: вертолет приземлялся в условиях густого тумана, поэтому командир воздушного судна мог не разобраться, куда он садится.

